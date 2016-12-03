classikdekor

Здравствуйте. Нужно сверстать сайт с посадкой в опенкарте под ключ с дальнейшим обслуживанием. Есть архивная копия на хостинге.. с отсортированными товарами.. ее нужно от туда забрать и развернуть из бэкапа на новом хостинге. Все картинки ...