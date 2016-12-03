classikdekor

Доброго времени суток.Необходимо настроить и запустить рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google AdWords.Тематика сайта: Интернет магазин http://lepninamarket.ru/ 8 926 970 95 96 Александр
Поисковые системы (SEO)8 заявок
Закрыт
8 лет назад
Доброго времени суток.Необходимо настроить и запустить рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google AdWords.Тематика сайта: Интернет магазин http://lepninamarket.ru/ 8 926 970 95 96 Александр
Здравствуйте. Нужно сверстать сайт с посадкой в опенкарте под ключ с дальнейшим обслуживанием. Есть архивная копия на хостинге.. с отсортированными товарами.. ее нужно от туда забрать и развернуть из бэкапа на новом хостинге. Все картинки ...
Здравствуйте. Нужно сверстать сайт с посадкой в опенкарте под ключ с дальнейшим обслуживанием. Есть архивная копия на хостинге.. ее нужно от туда забрать и развернуть из бэкапа на новом хостинге. Все картинки и баннеры имеются. ...