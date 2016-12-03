classikdekor

Александр classikdekor

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO продвижение

    Доброго времени суток.Необходимо настроить и запустить рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google AdWords.Тематика сайта: Интернет магазин http://lepninamarket.ru/    8 926 970 95 96 Александр

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка интернет магазина

    Здравствуйте. Нужно сверстать сайт с посадкой в опенкарте под ключ с дальнейшим обслуживанием. Есть архивная копия на хостинге.. с отсортированными товарами.. ее нужно от туда забрать и развернуть из бэкапа на новом хостинге. Все картинки ...

    Opencart
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка интернет магазина

    Здравствуйте. Нужно сверстать сайт с посадкой в опенкарте под ключ с дальнейшим обслуживанием. Есть архивная копия на хостинге.. ее нужно от туда забрать и развернуть из бэкапа на новом хостинге. Все картинки и баннеры имеются. ...

    Opencart
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад