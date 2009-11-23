clevermaks

Максим Хорошко clevermaks

 
37 летРоссия/Новочеркасск
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Я занимаюсь создание и продвижением около 6 лет. Для продвижения использую только белые методы, поэтому могу гарантировать, что сайт не будет забанен поисковыми системами.

Знания:

- SEO, SMO

- программирование С++, Delphi, PHP, ASP

- базы данных MySql, Oracle, SqlServer

- CMS В последнее время создаю сайты на Drupal, при необходимости пишу свою.

Обучение:

Инженер по специальности автоматизированные системы управления

Сейчас учусь в аспирантуре

Мои плюсы:

+ всегда нахожу общий язык с клиентами

+ общительность

+ порядочность

+ индивидуальный подход

PHPMySQLOracleDelphiDrupal

  • 3D модель дивана

    Интересует стоимость одного дивана, + его в 10 цветах, в дальнейшем понадобится 40 моделей диванов. Да надо будет сделать рендер по трем частям, обивка, цвет дерева, цвет подушек. Чтобы потом делать сочетания / наложения.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Игра

    Сделать игру на подобии NOX. Только с развитие персонажей, и локацией конкретного города. Просьба писать отдельно бюджет на программную часть и отдельно на дизайн.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание флеш игры

    Требуется создание флэш игры, браузерной. Основываемся на игру "Арена героев": http://www.odnoklassniki.ru/games/arena-of-heroes http://my.mail.ru/apps/448722?ref=lmnu&amp;ref_top3=1 Но делаем на весь экран и по другому. Но по "Арене героев" можно оценить примерные трудозатраты. Интересует цена на разработку программной части (без дизайна), дизайн и ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуализация фонтана

    Имеется фонтан, необходимо представить как он будет выглядеть после реконструкции. Материал по фонтану, виды форсунок в pdf файле. В файле xls три варианта. Их нужно все оценить. Фонтан нужен с разных видов, которые надо нарисовать в ...

    Промышленный дизайн2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание биржи

    Требуется сделать биржу по аналогии www.etxt.ru. Можно создать на собственном движке, или на drupal к примеру. Пишем: 1. На каком движке, почему выбрали. 2. Примерную цену 3. Наличие свободных часов в день/неделю 4. Опыт, портфолио Без указания этих данных - ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта

    Сам занимаюсь продвижением, поделюсь одним проектом. www.kipr-house.ru Пишите примерные цены, на запросы: недвижимость кипра купить недвижимость кипра. Запросы расширятся, для выбора кандидата необходима цена и сроки.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание текстов постоянно и много

    Нужен человек для сотрудничества, пишущий УНИКАЛЬНЫЕ тексты, среднего качества по минимально возможной цене. Заказов будет достаточно, сейчас уже есть примерно на 50 000 символов. Жду от Вас пример текста, символов 500, со словом: Монолитное строительство, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Дизайн блога
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Отличный дизайн на высоком уровне. Спасибо.
Ответный отзыв
SearchLudmila
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$1560
10 баллов
14 лет назад
Продвижение сайта
Спасибо за хороший заказ. С Вами приятно работать.
Сделан детальный план работ, согласован. Работы начались, список запросов предложенный Людмилой довольно полно отражает деятельность компании. В общении по телефона, сформировалось мнение о высоком уровне оптимизатора. Детально отпишу, после завершения работы по выводу сайта.
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_VersouL_
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Modx: поиск по сайту
Приятно иметь дело, все ясно и понятно,оплата вовремя
Все сделано быстро. Спасибо.
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Electrovenick3
Надежда 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 отзывов
$200
10 баллов
14 лет назад
Написание текстов постоянно и много
Четкое задание, быстрая оплата.
Хорошие тексты. Спасибо.
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lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Написание текстов постоянно и много
Очень понравилось работать с Максимом. Четко ставит задание и быстро оплачивает. Будем и дальше сотрудничать.
Все сделано быстро, и качественно.
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