clevermaks

Задача на сайте организовать настройку выгрузки заказов в 1С, товаров из 1С. 1С 8. Делаем средствами Битрикса и 1С.
Я занимаюсь создание и продвижением около 6 лет. Для продвижения использую только белые методы, поэтому могу гарантировать, что сайт не будет забанен поисковыми системами.
Знания:
- SEO, SMO
- программирование С++, Delphi, PHP, ASP
- базы данных MySql, Oracle, SqlServer
- CMS В последнее время создаю сайты на Drupal, при необходимости пишу свою.
Обучение:
Инженер по специальности автоматизированные системы управления
Сейчас учусь в аспирантуре
Мои плюсы:
+ всегда нахожу общий язык с клиентами
+ общительность
+ порядочность
+ индивидуальный подход
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