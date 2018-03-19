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Добрый день! Меня зовут Владимир. Занимаюсь созданием сайтов на CMS Joomla! и WordPress уже более четырех лет, выполнил более десяти проектов разных типов: сайты-визитки, корпоративные сайты, порталы и интернет-магазины. Так же делаю SEO-оптимизацию сайтов и настраиваю контекстную рекламу в Яндекс.Директ. Моё главное качество — ответственность, я никогда не нарушаю и не срываю сроки, Вы получаете качественный, красивый и продающий продукт точно в определенное Вами время. Постоянное развитие в области web-разработки и чтение профессиональной литературы помогает всегда держать руку на пульсе, быть в «тренде», что благоприятно сказывается на проектах клиентов.