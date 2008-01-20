Требуются статьи юридической тематики - темы: лицензирование строительной деятельности, оформление и регистрация предприятий. РЕРАЙТ!(но более-менее качественный) - оплата 3WMZ за статью. 3000 знаков достаточно. Обращаться: [email protected]. Или в личку. С уважением.
С февраля 2007 года по настоящее время
Должность: Руководитель Интернет проекта - sibfinans-ds.ru (Частичная занятость)
В компании: ПБОЮЛ, г. Новосибирск
Деловой портал Сибирского региона
Должностные обязанности: 1. Разработка бизнес - идеи сайта, концепции продвижения.
2. Составление плана работы, наполнение контентом, разработка структуры проекта.
3. Копирайтинг и написание статей (преимущественно финансовой и биржевой тематики).
4. Оптимизация сайта, продвижение, SEO, SMO.
5. Работа с системами статистики, учета посещаемости.
6. Контекстная реклама.
7. Разработка техзадания для дизайнеров, программистов.
Полный цикл управления интернет-проектом (от идеи до руководства). Опыт работы с CMS.
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
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Название курса: Английский язык - PRE-INTERMEDIATE LEVEL
Учебное заведение: Школа иностранных языков EUROSCHOOL (Новосибирск)
Продолжительность: 4 месяца (120 часов)
Дата окончания: Февраль 2007 года
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Название курса: Основы Биоэнергоинформационной медицины
Учебное заведение: Российский Университет Дружбы Народов ( Москва) (Москва)
Продолжительность: 44 часа
Дата окончания: Август 2002 года
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Название курса: “Пользователь сети интернет”.
Учебное заведение: Учебный центр Полезный Компьютер (Владивосток)
Продолжительность: 2 недели
Дата окончания: Декабрь 2000 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский язык: Базовый
Компьютерные навыки: MS OFFICE (WORD. EXCEL. POWER POINT)
Интернет, интернет приложение.
Опыт продвижения сайтов (SEO), руководства интернет-проектами, интернет-реклама
базовые навыка HTML
Есть желание и готовность обучаться. В случае необходимости переезда в Москву готов самостоятельно решить вопрос но не ранее лета 2008 г.
Опыт комплексного развития и ведения интернет проекта (в качестве менеджера)
Опыт оптимизации и продвижения сайта в поисковых системах, комплексный подход к интернет - маркетингу.
Рекомендации и ссылки
Алексей Шапиро www.e-generator.ru зам. директора [email protected]
Шульгин Вячеслав http://investazbuka.ru руководитель, владелец [email protected]
- $50Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен контент для сателлитов юридической тематики (комплексно, для сайта целиком) - сайтов компаний предлагающих услуги по оформлению строительной лицензии, ликвидации фирм. Материал нужен неуникальный, необходимо на 10 - 12 страниц сайта. Настроены на долговременное сотрудничество ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен контент для юридического сайта (небольшого - сателлита) можно найти в сети и немного откопирайтить. Подходят статьи, описания - все рассмотрим. Предлагайте контент. [email protected]Копирайтинг14 заявокЗакрыт16 лет назад