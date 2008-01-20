С февраля 2007 года по настоящее время

Должность: Руководитель Интернет проекта - sibfinans-ds.ru (Частичная занятость)

В компании: ПБОЮЛ, г. Новосибирск

Деловой портал Сибирского региона

Должностные обязанности: 1. Разработка бизнес - идеи сайта, концепции продвижения.

2. Составление плана работы, наполнение контентом, разработка структуры проекта.

3. Копирайтинг и написание статей (преимущественно финансовой и биржевой тематики).

4. Оптимизация сайта, продвижение, SEO, SMO.

5. Работа с системами статистики, учета посещаемости.

6. Контекстная реклама.

7. Разработка техзадания для дизайнеров, программистов.

Полный цикл управления интернет-проектом (от идеи до руководства). Опыт работы с CMS.

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

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Название курса: Английский язык - PRE-INTERMEDIATE LEVEL

Учебное заведение: Школа иностранных языков EUROSCHOOL (Новосибирск)

Продолжительность: 4 месяца (120 часов)

Дата окончания: Февраль 2007 года

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Название курса: Основы Биоэнергоинформационной медицины

Учебное заведение: Российский Университет Дружбы Народов ( Москва) (Москва)

Продолжительность: 44 часа

Дата окончания: Август 2002 года

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Название курса: “Пользователь сети интернет”.

Учебное заведение: Учебный центр Полезный Компьютер (Владивосток)

Продолжительность: 2 недели

Дата окончания: Декабрь 2000 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Aнглийский язык: Базовый

Компьютерные навыки: MS OFFICE (WORD. EXCEL. POWER POINT)

Интернет, интернет приложение.

Опыт продвижения сайтов (SEO), руководства интернет-проектами, интернет-реклама

базовые навыка HTML

Есть желание и готовность обучаться. В случае необходимости переезда в Москву готов самостоятельно решить вопрос но не ранее лета 2008 г.

Опыт комплексного развития и ведения интернет проекта (в качестве менеджера)

Опыт оптимизации и продвижения сайта в поисковых системах, комплексный подход к интернет - маркетингу.

Рекомендации и ссылки

Алексей Шапиро www.e-generator.ru зам. директора [email protected]

Шульгин Вячеслав http://investazbuka.ru руководитель, владелец [email protected]