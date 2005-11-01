convertin

Гость convertin

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Раскрутить сайт

    $1000

    Трубется раскрутить сайт http://www.pdfkit.com (увеличение PR + верхние позиции в поисковых запросах по заданным ключевым словам) в англоязычном сегменте Google.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Reader/writer для файлов формата Oracle dump file

    Требуется написать C++ код для чтения/записи данных в формате Oracle dump file (то, во что Oracle сохраняет свои БД при бэкапе). Этот формат абсолютно не документирован, т.е. предварительно надо будет его исследовать (уже есть некоторые ...

    Oracle
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Графика для программного продукта

    $50

    Для wizard-style программы преобразования форматов требуется тематическое изображение (watermark) и пиктограмма. Параметры watermark: 256-color bitmap (*.bmp), размеры 164x314. Параметры пиктограммы: 256-color bitmap (*.bmp), размеры 49x49.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад