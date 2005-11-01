$1000
Трубется раскрутить сайт http://www.pdfkit.com (увеличение PR + верхние позиции в поисковых запросах по заданным ключевым словам) в англоязычном сегменте Google.
Поисковые системы (SEO)15 заявок
Закрыт
17 лет назад
Трубется раскрутить сайт http://www.pdfkit.com (увеличение PR + верхние позиции в поисковых запросах по заданным ключевым словам) в англоязычном сегменте Google.
Требуется написать C++ код для чтения/записи данных в формате Oracle dump file (то, во что Oracle сохраняет свои БД при бэкапе). Этот формат абсолютно не документирован, т.е. предварительно надо будет его исследовать (уже есть некоторые ...
Для wizard-style программы преобразования форматов требуется тематическое изображение (watermark) и пиктограмма. Параметры watermark: 256-color bitmap (*.bmp), размеры 164x314. Параметры пиктограммы: 256-color bitmap (*.bmp), размеры 49x49.