Позиций 12 шт. Остальные вопросы в личку
- Контекстная реклама17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно доработать главную страницу сайта на Joomla, перенести блоки и меню, мелкий редизайн и и тп. За тз в личкуСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо провести оптимизацию компании в Яндекс Директ, скорректировать существующие объявление/запустить новые. Тематика: электронные устройства для управления сценическим светом, 3 позиции. Регион: вся Россия. Хотим повышения CTR, оптимизация по месячной стоимости.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется продвижение сайта тематика гостиница на море. Домен зарегистрирован 2 года назад. От вас: -Потенциальные покупатели должны видеть нас на первой странице яндекс/гугл в заданных регионах Все остальные вопросы в личке.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется продвижение и предложения по оптимизация сайта аграрной тематики, ключевое направление торговля семенами сои. Домен зарегистрирован пол года назад. От вас: -Потенциальные покупатели должны видеть нас на первой странице яндекс/гугл в заданных регионах -Дать предложения по внутренней организации сайта Все остальные ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна адаптивная верстка по PSD макету. Поддержка многоязычности Предпочтичельно BootstrapHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать копию существующего сайта. Под копией понимается создание аналогичного по функциональности и оформлению сайта. 1. Сайт должен работать на Jommla 3 2. Стили и оформление должны советовать оригиналу 3. Меню должно поддерживать возможность добавление пунктов 4. Должно поддерживаться добавление новых модулей 5. Шаблон должен адаптивный (как ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад