covsh

Александр Чернигин covsh

 
39 летРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Продвижение и оптимизация сайта
Хороший заказчик, своевременная оплата, можно полностью доверять и работать, не волнуясь за оплату!
Все отлично сделано!
Ответный отзыв
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на Joomla
Рекомендую сотрудничать с Александром как с ответственным заказчиком. Все данные для работы были сразу предоставлены, работа оплачена без каких-либо проблем.
Все быстро и четко. Рекомендую!
Ответный отзыв
white1984
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка одностраничника по PSD макету
Все отлично, рекомендую! Александр надежный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все отлично!
Ответный отзыв
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Сделать копию существующего сайта
Хороший заказчик, своевременная оплата.
Артем работает быстро и аккуратно, оперативно отвечает, все доводит до конца. Всем доволен. Рекомендую!
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