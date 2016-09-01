Требуется продвижение и предложения по оптимизация сайта аграрной тематики, ключевое направление торговля семенами сои. Домен зарегистрирован пол года назад. От вас: -Потенциальные покупатели должны видеть нас на первой странице яндекс/гугл в заданных регионах -Дать предложения по внутренней организации сайта Все остальные ...