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Оптимизация рекламной кампании в Яндекс Директ
Необходимо провести оптимизацию компании в Яндекс Директ, скорректировать существующие объявление/запустить новые. Тематика: электронные устройства для управления сценическим светом, 3 позиции. Регион: вся Россия.
Хотим повышения CTR, оптимизация по месячной стоимости.
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