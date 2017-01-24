Оптимизация рекламной кампании в Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок156 просмотров

Необходимо провести оптимизацию компании в Яндекс Директ, скорректировать существующие объявление/запустить новые. Тематика: электронные устройства для управления сценическим светом, 3 позиции. Регион: вся Россия. 

Хотим повышения CTR, оптимизация по месячной стоимости.

8 лет назад
covsh
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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