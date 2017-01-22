Яндекс.Директ и Google.Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт18 заявок205 просмотров

Необходимо грамотно собрать симатическое ядро (ключевые запросы) и настроить рекламную компанию в Яндекс.Директ и Google.Adwords. 

Требования  

Сбор симатического ядра с помощью Key collector. Знание программы на хорошем уровне. 

Знание тонкостей настройки Яндекс.Директ и Google.Adwords для снижения цены клика.

8 лет назад
ADS-Autoline
Сергей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров