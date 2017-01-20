Продвижение в КМС Google

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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Нужен специалист по КМС Google - настройка и ведение банерной рекламной кампании для косметического бренда. 

Требования:

Наличие успешных проектов в портфолио и опыт в КМС от 3 лет. 

Отличные теоретические и практические навыки

Умение грамотно настроить таргентинг, оптимизация ставок/площадок/конверсий. 

Гео - Украина, Киев.  Всегда на связи.

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8 лет назад
simodrey
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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