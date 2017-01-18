Контекстная реклама Я.Директ и Гугле Adw

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок150 просмотров

Нужно создать рекламный проект.

Задача: настройка и введение проект Я.Директ и Гугле Adw

Требования: очень большой опыт работы в рекламе.

Тематика:  автовыкуп

8 лет назад
nariman_s
Нариман 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров