Настройка Google Analytics и Яндекс.Метрики

На моем сайте каждому посетителю выдается уникальный id.

ID доступен в виде переменной в java script.

Нужно передать этот id в статистику гугла и яндекса так, чтобы можно было посмотреть по каждому пользователю подробную информацию - когда первый раз зашел на сайт, из какого источника, какие страницы просмотрел и т.д.

Нужны две консультации:

1. Как это сделать?

2. Не подпадает ли передача этого id под персональные данные и не будет ли в дальнейшем каких-либо проблем?