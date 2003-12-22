Настроить рекламу по таргетингу фб Нужно уметь: 1.Понимания общей работы в фейсбуку(я обьясню что настраивать, но нужно хотя бы изучить интерфейс, хотя это не критично) 2.Уверенный пользователь пк, быстро вникающая в суть дела. ...
Настройка Google Analytics и Яндекс.Метрики
На моем сайте каждому посетителю выдается уникальный id.
ID доступен в виде переменной в java script.
Нужно передать этот id в статистику гугла и яндекса так, чтобы можно было посмотреть по каждому пользователю подробную информацию - когда первый раз зашел на сайт, из какого источника, какие страницы просмотрел и т.д.
Нужны две консультации:
1. Как это сделать?
2. Не подпадает ли передача этого id под персональные данные и не будет ли в дальнейшем каких-либо проблем?
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