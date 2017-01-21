Нужен специалист по КМС Google - настройка и ведение банерной рекламной кампании для косметического бренда. Требования: Наличие успешных проектов в портфолио и опыт в КМС от 3 лет. Отличные теоретические и ...
Создание кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords
Всем добрый вечер!
Файл в приложении, там ключевые слова и ссылки на сайт, куда должны вести объявления.
Слов много, имейте в виду, поэтому прошу адекватно оценивать свои силы.
Таргетинг: Крупные города, Москва, Питер, Ростов, Волгоград, Екатеринбург, Дальневосточный регион.Задача:1. Завести два аккаунта Яндекс и Гугл2. Распределение бюджета 70% Директ и 30% AdWords3. Суббота и Воскресенье не включаем.4. Бюджет - 30000р. в неделю.
Создаете аккаунты, делаете там кампании, я проверяю - после будет оплата.
Срок - два дня
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