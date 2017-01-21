Создание кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок198 просмотров

Всем добрый вечер!

Файл в приложении, там ключевые слова и ссылки на сайт, куда должны вести объявления.

Слов много, имейте в виду, поэтому прошу адекватно оценивать свои силы.

Таргетинг: Крупные города, Москва, Питер, Ростов, Волгоград, Екатеринбург, Дальневосточный регион.Задача:1. Завести два аккаунта Яндекс и Гугл2. Распределение бюджета 70% Директ и 30% AdWords3. Суббота и Воскресенье не включаем.4. Бюджет - 30000р. в неделю.

Создаете аккаунты, делаете там кампании, я проверяю - после будет оплата.

Срок -  два дня

Google Ads
8 лет назад
OxyDD
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

veb2015
Иван 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$8
3 дня

Заявки фрилансеров

veb2015
Иван 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад