Создание кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords

Всем добрый вечер!

Файл в приложении, там ключевые слова и ссылки на сайт, куда должны вести объявления.

Слов много, имейте в виду, поэтому прошу адекватно оценивать свои силы.

Таргетинг: Крупные города, Москва, Питер, Ростов, Волгоград, Екатеринбург, Дальневосточный регион.Задача:1. Завести два аккаунта Яндекс и Гугл2. Распределение бюджета 70% Директ и 30% AdWords3. Суббота и Воскресенье не включаем.4. Бюджет - 30000р. в неделю.

Создаете аккаунты, делаете там кампании, я проверяю - после будет оплата.

Срок - два дня