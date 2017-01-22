Запрос ежедневных расходов на рекламу в Facebook API

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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Нам необходимо запрашивать Facebook о расходах на рекламу. Т.е. мы делаем запрос, например, со вчерашней датой, а он возвращает ответ с расходом за вчера. Надо помочь разобраться, как делать такие или подобные запросы.

8 лет назад
LatFree
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11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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