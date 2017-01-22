Рекламная кампания ЯД и Гугл

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт20 заявок178 просмотров

Здравствуйте! Необходимо подобрать ключи, написать объявления (1 объявление - 1 ключ), настроить рекламную кампанию на Гугл и ЯД (поиск, РСЯ).

Сфера деятельности - бюро переводов.

Регион - ЮФО.

Жду вашего предложения цены и срок.

8 лет назад
emagery
Ирина 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров