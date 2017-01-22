Необходимо грамотно собрать симатическое ядро (ключевые запросы) и настроить рекламную компанию в Яндекс.Директ и Google.Adwords. Требования Сбор симатического ядра с помощью Key collector. Знание программы на хорошем уровне. Знание тонкостей настройки Яндекс.Директ ...
Рекламная кампания ЯД и Гугл
Здравствуйте! Необходимо подобрать ключи, написать объявления (1 объявление - 1 ключ), настроить рекламную кампанию на Гугл и ЯД (поиск, РСЯ).
Сфера деятельности - бюро переводов.
Регион - ЮФО.
Жду вашего предложения цены и срок.
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