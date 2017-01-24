Сделать кампании в Директе на основе прайс-листа (возможно, в k50)

Имеется прайс в XLS с 55 тыс. товаров. Колонки прайс-лисат:

- название

- артикул

- производитель

- марка

- цена

Сделать кампании, в которых объявление будет содержать название товара, артикул, марку. Объявление должно быть типа:

%название% (артикул - %артикул%) от %производитель% для автомобиля %марка%.

Т.е. не делаем уникальный заголовок + оффер, делаем уникальное объявление целиком, ориентируемся на точку ближе к 56 символам.

Ключи для этого объявления:

- 2 слова названия + артикул

- 2 слова названия + производитель

- 2 слова названия + марка

- артикул + производитель

- артикул + марка

Да, мы не делаем 1 ключ = 1 объявление, потому что на НЧ это теперь останавливает объявления из-за недостаточного числа показов.

Понятно что задача не для ручной работы.

Можно использовать K50, другой сервис или какие-то скрипты, неважно.

Сделать диверсификацию ставок в зависмости от цены товара.

На выходе - XLS-файлы. Итоговое деление:

- Москва и регионы (2)

- поиск и РСЯ (2)

- марки (50)

- цена товара (3 группы условно)

Итого 50*3*2=300 кампаний на поиске.

Пример кампании:

- москва_поиск_мазда_дорогие

- регионы_поиск_форд_дешевые