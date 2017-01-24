Реклама в Гугле

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок126 просмотров

Салютирую!

Нужно настроить рекламу Гугл.

Есть готовые ключевые слова (2000 штук)

для каждго ключевого слова нужно составить 5 объявлений.

Сколько это будет стоить ? Какой срок выполнения работы?

Для удобства напишите сколько будет стоить одно объявление и сколько минут нужно для создания одного объявления

8 лет назад
evgenijweb
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров