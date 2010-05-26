Образование - базовое высшее (техникум)

Специальность - математик-программист

Опыт работы в машиностроительной области по специальности - 3 года, в обязанности входила поддержка системы автоматизированного управления предприятием с использованием СУБД на базе FoxPro + SQL

Опыт работы в банковской сфере по специальности - 2 года, обязанности - поддержка различных програмных комплексов, СУБД, написание скриптов автоматизирующих файловые, сетевые и почтовые операции с использованием REXX (скриптовый язык под Виндовс от IBM)