crang

Игорь Милославский crang

 
40 летУкраина/Кропивницкий
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Образование - базовое высшее (техникум)

Специальность - математик-программист

Опыт работы в машиностроительной области по специальности - 3 года, в обязанности входила поддержка системы автоматизированного управления предприятием с использованием СУБД на базе FoxPro + SQL

Опыт работы в банковской сфере по специальности - 2 года, обязанности - поддержка различных програмных комплексов, СУБД, написание скриптов автоматизирующих файловые, сетевые и почтовые операции с использованием REXX (скриптовый язык под Виндовс от IBM)

  • Фильтрация звука

    Функциональные требования к программе: - выбор wave файла; - предоставление сигнала в спектральном отображении - реализация 2-х видов фильтрации сигнала с отображением в отдельном результативном графике: а) фильтр низких и высоких частот, линейный фильтр; б) фильтр ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад