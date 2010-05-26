Необходимо нарисовать новый шаблон по существующей концепции, для сайта на вордпресс
Образование - базовое высшее (техникум)
Специальность - математик-программист
Опыт работы в машиностроительной области по специальности - 3 года, в обязанности входила поддержка системы автоматизированного управления предприятием с использованием СУБД на базе FoxPro + SQL
Опыт работы в банковской сфере по специальности - 2 года, обязанности - поддержка различных програмных комплексов, СУБД, написание скриптов автоматизирующих файловые, сетевые и почтовые операции с использованием REXX (скриптовый язык под Виндовс от IBM)
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Функциональные требования к программе: - выбор wave файла; - предоставление сигнала в спектральном отображении - реализация 2-х видов фильтрации сигнала с отображением в отдельном результативном графике: а) фильтр низких и высоких частот, линейный фильтр; б) фильтр ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад