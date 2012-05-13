creach

Иван creach

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
"Сайт под плюч", проектирование сайтов, дизайн сайтов

Дизайн сатов:

Главная страница от 7 000 руб.

Сроки: от 3 – 5 дней.

"Сайт под ключ" (эксклюзивный дизайн, система управления)

Сайт визитка от 20 000 руб.

Сайт-каталог от 30 000 руб.

Интернет-магазин от 35 000 руб.

Мои контакты:

Email: [email protected]

Skype: lapaevfree

ICQ: 627860271

Мой аккаунт на другом ресурсе http://www.free-lance.ru/users/ivanlapaev

Дизайн сайта
Портфолио
Дизайн сайтов
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от $200
от 3 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $1200
от 14 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $900
от 7 дней
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