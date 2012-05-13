"Сайт под плюч", проектирование сайтов, дизайн сайтов
Дизайн сатов:
Главная страница от 7 000 руб.
Сроки: от 3 – 5 дней.
"Сайт под ключ" (эксклюзивный дизайн, система управления)
Сайт визитка от 20 000 руб.
Сайт-каталог от 30 000 руб.
Интернет-магазин от 35 000 руб.
Мои контакты:
Email: [email protected]
Skype: lapaevfree
ICQ: 627860271
Мой аккаунт на другом ресурсе http://www.free-lance.ru/users/ivanlapaev
Действие аккаунта приостановлено!
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Дизайн сайтов
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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