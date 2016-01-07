Настройка таргетинга Facebook + Vkontakte Ваша задача: 1. Технически настраивать рекламу в Вк и Fb (таргетинг и ретаргетинг). На первом этапе мы сами даем тексты объявлений и картинки. Далее, как поймете нашу специфику и требования - будете подготавливать ...