crmtronic

Виталий Гор crmtronic

 
36 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изменения по сайту на wordpress

    Реализован прототип корпоративного блога на wordpress. Еще не открыт наружу. Необходимо внести изменения  1. Добавить музыкальный проигрыватель для страниц с подкастами в заголовок статьи. 2. Добавить редактирование профиля в попапе(сейчас стандартный WP -   на отдельной странице) 3. ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта инновационной crm

    Приветствую.  Необходимо сделать прям классный сайт - лицо компании с очень минималистичным количеством информации и максимально простым графическим ее изложением. Детали проекта читайте тут - https://docs.google.com/document/d/1lyC5s1siaOm92VjrVAinhRx0g4EmKSQHuZ1Ucj5mbyk/edit Сроки достаточно ограничены, идеально - до 18.07 дать вариант для обсуждения и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка таргетинга Facebook + Vkontakte

    Настройка таргетинга Facebook + Vkontakte Ваша задача: 1. Технически настраивать рекламу в Вк и Fb (таргетинг и ретаргетинг). На первом этапе мы сами даем тексты объявлений и картинки. Далее, как поймете нашу специфику и требования - будете подготавливать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад