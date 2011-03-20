Нужно настроить кодек чтобы при конвертировании видео конвертировалось со звуком ОС Ubuntu 8.04
Прочее8 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно настроить кодек чтобы при конвертировании видео конвертировалось со звуком ОС Ubuntu 8.04
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