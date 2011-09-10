Настроить ffmpeg кодек на сервере

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Закрыт8 заявок158 просмотров

Нужно настроить кодек чтобы при конвертировании видео конвертировалось со звуком ОС Ubuntu 8.04

Ubuntu
14 лет назад
crying999
Сергей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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