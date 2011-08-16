Нужно настроить онлайн трансляцию через скайп, чтобы она подавалась на сайт, если не в ту тему написала извините. Нужно, чтобы брать интервью через скайп Skype: oleg12688 icq :29-616-616
Установка и настройка сервера Lineage 2 под Linux
Здравствуйте. Нужен хороший специалист для:
1. Установка и настройка сервера Lineage 2 под линукс. (нужны хроники Lineage-epiloge pvp сервер )
2. сделать защиту от ddos на этом же сервере
3. объяснить человеку как там на линуксе что то изменять и конфигурировать для игры в дальнейшем.
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