Установка и настройка сервера Lineage 2 под Linux

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Закрыт4 заявки269 просмотров

Здравствуйте. Нужен хороший специалист для:

1. Установка и настройка сервера Lineage 2 под линукс. (нужны хроники Lineage-epiloge pvp сервер )

2. сделать защиту от ddos на этом же сервере

3. объяснить человеку как там на линуксе что то изменять и конфигурировать для игры в дальнейшем.

Linux
14 лет назад
kelgara
Олег 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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