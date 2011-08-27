Здравствуйте. Нужен хороший специалист для: 1. Установка и настройка сервера Lineage 2 под линукс. (нужны хроники Lineage-epiloge pvp сервер ) 2. сделать защиту от ddos на этом же сервере ...
Установка и настройка хроник Lineage 2
Здравствуйте.
Нужен человек на постоянной основе, который бы хорошо разбирався в игре Lineage2.
Обязательно умел устанавливать разлычные сборки игры как на Windows так и на Linux.
Также чтобы знал как всязать сервер линейки с сайтом, мог установить сайт линейки, обяснить что и как.
В данный момент нужно установить только хроники епилог без сайта.
Готов выслушать Ваши предложения по цене на установку этих хроник Windows или Linux. Лучше Linux.
потом за отдельную плату хотелось бы договорится об установке и привязке сайта к игре.
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