customaxi

И. Петр customaxi

 
53 года
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад

Менеджмент аутсорсинговых проектов, разработка новых web-проектов и поддержка существующих web-проектов для европейских компаний на базе аутсорсинга.

ВНИМАНИЕ:

Мы ищем талантливых, стабильных и независимых веб дизайнеров и веб разработчиков, готовых постоянно сотрудничать на привлекательных условиях.

Если Вы молодой и энергичный, имеете опыт работы по специальности более 1 года, готовы работать удаленно, знаете английский язык, способны работать в команде и знаете, что такое ответственность и дисциплина – мы всегда готовы предложить Вам работу.

Наши контакты: [email protected]

  • Разработка дизайна корпоративного сайта

    Разработка дизайна корпоративного сайта Brief task description: 1) Frontpage design 2) Flash animations (1-3 animations 800x200px) 3) The template of second layers page design 4) The template of third layer page design (two types) 5) The template of employees and board members pages design 6) News page design 7) Sign-up ...

    HTML
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Web-разработчик со знанием CMS-систем

    $500

    Требуется web-разработчик с опытом не менее 1 года, для работы над рядом проектов. Основные задачи: верстка и переверстка сайтов в HTML, CSS, разработка скриптов и модулей на базе PHP/ASP/MySQL, разработка backend модулей на базе PHP/ASP/NET, ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Web-дизайнер

    $500

    Требуется web-дизайнер с опытом для работы над рядом проектов. Основные задачи: разработка дизайна типовых веб-проектов (корпоративные сайты, сайты-представительства, информационные сайты), разработка сопутствующих материалов в.т.ч PDF-брошюр, логотипов, баннеров, короткой анимации в flash, итд. Работа удаленная, с перспективной ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash-дизайнер

    $500

    Требуется Flash-дизайнер с опытом для работы над рядом проектов. Основные задачи: разработка презентаций (широкоформатных, а так же для web), web-анимация и рекламные ролики. Работа удаленная, с перспективной дальнейшей работы в офисе в Санкт-Петербурге. Период найма на работу: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Удаленный php/mysql/oracle проект

    $400

    Требуется профессиональный веб-программист(или команда) на одноразовую разработку удаленного веб-проекта в области управления заказами и персоналом, с экспертными знаниями PHP/MySQL,так же желательно опыт работы с Oracle 8.1.7 Умение разрабатывать web-applications, знание Linux(настройка руками Apache2,MySQL). Знание английского обязательное. ...

    PHPMySQLOracleLinux
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    20 лет назад