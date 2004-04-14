Разработка дизайна корпоративного сайта Brief task description: 1) Frontpage design 2) Flash animations (1-3 animations 800x200px) 3) The template of second layers page design 4) The template of third layer page design (two types) 5) The template of employees and board members pages design 6) News page design 7) Sign-up ...
Менеджмент аутсорсинговых проектов, разработка новых web-проектов и поддержка существующих web-проектов для европейских компаний на базе аутсорсинга.
ВНИМАНИЕ:
Мы ищем талантливых, стабильных и независимых веб дизайнеров и веб разработчиков, готовых постоянно сотрудничать на привлекательных условиях.
Если Вы молодой и энергичный, имеете опыт работы по специальности более 1 года, готовы работать удаленно, знаете английский язык, способны работать в команде и знаете, что такое ответственность и дисциплина – мы всегда готовы предложить Вам работу.
Наши контакты: [email protected]
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется web-разработчик с опытом не менее 1 года, для работы над рядом проектов. Основные задачи: верстка и переверстка сайтов в HTML, CSS, разработка скриптов и модулей на базе PHP/ASP/MySQL, разработка backend модулей на базе PHP/ASP/NET, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется web-дизайнер с опытом для работы над рядом проектов. Основные задачи: разработка дизайна типовых веб-проектов (корпоративные сайты, сайты-представительства, информационные сайты), разработка сопутствующих материалов в.т.ч PDF-брошюр, логотипов, баннеров, короткой анимации в flash, итд. Работа удаленная, с перспективной ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется Flash-дизайнер с опытом для работы над рядом проектов. Основные задачи: разработка презентаций (широкоформатных, а так же для web), web-анимация и рекламные ролики. Работа удаленная, с перспективной дальнейшей работы в офисе в Санкт-Петербурге. Период найма на работу: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $400
Требуется профессиональный веб-программист(или команда) на одноразовую разработку удаленного веб-проекта в области управления заказами и персоналом, с экспертными знаниями PHP/MySQL,так же желательно опыт работы с Oracle 8.1.7 Умение разрабатывать web-applications, знание Linux(настройка руками Apache2,MySQL). Знание английского обязательное. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт20 лет назад