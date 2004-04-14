Менеджмент аутсорсинговых проектов, разработка новых web-проектов и поддержка существующих web-проектов для европейских компаний на базе аутсорсинга.

ВНИМАНИЕ:

Мы ищем талантливых, стабильных и независимых веб дизайнеров и веб разработчиков, готовых постоянно сотрудничать на привлекательных условиях.

Если Вы молодой и энергичный, имеете опыт работы по специальности более 1 года, готовы работать удаленно, знаете английский язык, способны работать в команде и знаете, что такое ответственность и дисциплина – мы всегда готовы предложить Вам работу.

Наши контакты: [email protected]