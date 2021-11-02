UX/UI Designer | Web Designer | Graphic Designer 👩‍💻 Дизайн для клиента, а не ради дизайна!

﻿‍ Дипломированный инженер-программист с креативным мышлением? ﻿‍

駱Рада знакомству! Меня зовут Даша и я UX/UI дизайнер | Веб-дизайнер | Графический дизайнер. Мне 21 год и я готова покорять любые вершины.

✔️1,5+ года опыта

✔️150+ коммерческих проектов в компании

До начала работы внимательно изучаю задачу. Возьмусь за проект если уверена, что буду полезна. Я очень забочусь о пользовательском опыте, пользовательском интерфейсе, эстетическом дизайне и обо всем, что улучшает конверсию и удовлетворенность клиентов. Не буду говорить "Я дизайнер, я так вижу!", а аргументированно объясню свои решения.

 ﻿﻿Виды работ:

• Сайт на WordPress/Elementor

• Landing page

• Интернет – магазин

• Дизайн мобильных приложений

• Оформление ВКонаткте/FB/Instagram

• Логотипы

• Визитки/буклеты/меню

• Дизайн упаковки

• Наружная реклама

• Иллюстрации

• Фирменный стиль

📞 Свяжитесь со мной прямо сейчас!

Без проблем обсудим все вопросы в удобной для Вас соц сети. Есть вопросы? Давайте созвонимся и напишите мне!

Личное сообщение: https://www.weblancer.net/users/d_shpvl/

E-mail: [email protected]

Telegram: @D_shpvl