Дипломированный инженер-программист с креативным мышлением?
駱Рада знакомству! Меня зовут Даша и я UX/UI дизайнер | Веб-дизайнер | Графический дизайнер. Мне 21 год и я готова покорять любые вершины.
✔️1,5+ года опыта
✔️150+ коммерческих проектов в компании
До начала работы внимательно изучаю задачу. Возьмусь за проект если уверена, что буду полезна. Я очень забочусь о пользовательском опыте, пользовательском интерфейсе, эстетическом дизайне и обо всем, что улучшает конверсию и удовлетворенность клиентов. Не буду говорить "Я дизайнер, я так вижу!", а аргументированно объясню свои решения.
Виды работ:
• Сайт на WordPress/Elementor
• Landing page
• Интернет – магазин
• Дизайн мобильных приложений
• Оформление ВКонаткте/FB/Instagram
• Логотипы
• Визитки/буклеты/меню
• Дизайн упаковки
• Наружная реклама
• Иллюстрации
• Фирменный стиль
📞 Свяжитесь со мной прямо сейчас!
Без проблем обсудим все вопросы в удобной для Вас соц сети. Есть вопросы? Давайте созвонимся и напишите мне!
Личное сообщение: https://www.weblancer.net/users/d_shpvl/
E-mail: [email protected]
Telegram: @D_shpvl
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