текстовик от слова "текст"
Ефимова Дарья Анатольевна, 19 лет.
Дата рождения: 23.07.1995. Россия, гор. Краснодар.
Владею английским языком.
Компетентный сотрудник, отзывчивый, порядочный и надежный. Стремлюсь к совершенству в тех видах деятельности, за которые берусь, всегда открыта для новых знаний, постоянно работаю над собой.
Благодаря обучению на творческих специальностях, отлично владею языком. Обучаясь на режиссуре, научилась грамотно и подробно писать рецензии на фильмы и книги. Учеба на факультете журналистики дает опыт написания газетных материалов.
Мои приоритеты – опыт и знания.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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