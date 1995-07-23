текстовик от слова "текст"

Ефимова Дарья Анатольевна, 19 лет.

Дата рождения: 23.07.1995. Россия, гор. Краснодар.

Владею английским языком.

Компетентный сотрудник, отзывчивый, порядочный и надежный. Стремлюсь к совершенству в тех видах деятельности, за которые берусь, всегда открыта для новых знаний, постоянно работаю над собой.

Благодаря обучению на творческих специальностях, отлично владею языком. Обучаясь на режиссуре, научилась грамотно и подробно писать рецензии на фильмы и книги. Учеба на факультете журналистики дает опыт написания газетных материалов.

Мои приоритеты – опыт и знания.