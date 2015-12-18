darrinna

Дарья Клековкина darrinna

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод статей с с английского на русский-тематика СОФТ, ПО

    Требуется качественный перевод статей на тему Софта, программных продуктов для проектно-строительной отрасли. Примеры для перевода: [url=https://www.augi.com/library/real-life-perspective-transitioning-from-autocad-to-revit]https://www.augi.com/library/real-life-perspective-transitioning-from-autocad-to-revit[/url] [b] [/b]   [url=http://www.engineering.com/PLMERP/ArticleID/9676/Why-Subscriptions-are-Gaining-Popularity-for-Engineering-Software-Buyers.aspx]http://www.engineering.com/PLMERP/ArticleID/9676/Why-Subscriptions-are-Gaining-Popularity-for-Engineering-Software-Buyers.aspx [/url]  [url=https://www.fxguide.com/featured/autodesk-going-subscription-only-heres-how-they-can-help-the-industry/][b]https://www.fxguide.com/featured/autodesk-going-subscription-only-heres-how-they-can-help-the-industry/[/b][/url]

    AutoCAD
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи об обучении сотрудников

    Необходимо написать 3 статьи (1000-1500 знаков каждая) в формате личного блога. названия статей: С чего начать обучение сотрудников Как определить чему учить сотрудников Чему учить сотрудников

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Календарь в стиле пин-ап

    Нужен календарь в стиле пин-ап, связанный со строительной тематикой (проектировщики и архитекторы тоже сюда относятся). Календарь на 12 месяцев в электронном формате - заставки на рабочий стол. Для примера http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/dlya-megafona-narisovali-pin-up-kalendar-336905/

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья на тему важности обучения сотрудников

    Основная идея статьи:  Перед тем как обучать, руководителям важно предусмотреть 3 вещи, чтобы не потерять высококвалифицированного сотрудника, а также получить от него максимальную отдачу: 1) как удержать (ученический контракт, система мотивации, предусматривающая повышенную производительность,  перспективу роста ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
A-Zoloto
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Статьи об обучении сотрудников
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество!
Анастасия отлично справилась с написанием 3-х статей. Быстро вникла в суть вопроса и в короткие сроки сдала работу. Спасибо!
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