Требуется качественный перевод статей на тему Софта, программных продуктов для проектно-строительной отрасли. Примеры для перевода: [url=https://www.augi.com/library/real-life-perspective-transitioning-from-autocad-to-revit]https://www.augi.com/library/real-life-perspective-transitioning-from-autocad-to-revit[/url] [b] [/b] [url=http://www.engineering.com/PLMERP/ArticleID/9676/Why-Subscriptions-are-Gaining-Popularity-for-Engineering-Software-Buyers.aspx]http://www.engineering.com/PLMERP/ArticleID/9676/Why-Subscriptions-are-Gaining-Popularity-for-Engineering-Software-Buyers.aspx [/url] [url=https://www.fxguide.com/featured/autodesk-going-subscription-only-heres-how-they-can-help-the-industry/][b]https://www.fxguide.com/featured/autodesk-going-subscription-only-heres-how-they-can-help-the-industry/[/b][/url]
- Переводы1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Ищем блогера / журналиста для написания ряда статей, связанных с САПР в строительстве. Нужен уникальный и качественный текст для публикации в корпоративном блоге и соц сетях.Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 3 статьи (1000-1500 знаков каждая) в формате личного блога. названия статей: С чего начать обучение сотрудников Как определить чему учить сотрудников Чему учить сотрудниковКопирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен календарь в стиле пин-ап, связанный со строительной тематикой (проектировщики и архитекторы тоже сюда относятся). Календарь на 12 месяцев в электронном формате - заставки на рабочий стол. Для примера http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/dlya-megafona-narisovali-pin-up-kalendar-336905/Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать около 10 плакатов на основе афиш известных фильмов. Вместо актеров - лица сотрудников. Фото готового плаката для примера прилагаю.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Основная идея статьи: Перед тем как обучать, руководителям важно предусмотреть 3 вещи, чтобы не потерять высококвалифицированного сотрудника, а также получить от него максимальную отдачу: 1) как удержать (ученический контракт, система мотивации, предусматривающая повышенную производительность, перспективу роста ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад