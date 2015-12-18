Основная идея статьи: Перед тем как обучать, руководителям важно предусмотреть 3 вещи, чтобы не потерять высококвалифицированного сотрудника, а также получить от него максимальную отдачу: 1) как удержать (ученический контракт, система мотивации, предусматривающая повышенную производительность, перспективу роста ...