Исполнителен,обязателен
Образование:
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет (СПБ ГЭТУ "ЛЭТИ) 2003-2012
факультет радиотехники и телекоммуникаций, кафедра ТВ
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