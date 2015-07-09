dead

Дмитрий dead

 
38 летРоссия/Гатчина
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Исполнителен,обязателен

Образование:

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет (СПБ ГЭТУ "ЛЭТИ) 2003-2012

факультет радиотехники и телекоммуникаций, кафедра ТВ

Базы данных
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Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Разработка игр
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Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга