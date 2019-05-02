Web разработка. Верстка. Front end.
Создание сайтов, лендингов, сайтов-визиток. Софты для бизнеса. Софты для учета .
github : https://github.com/Ilon-Brent
Технологии : Photoshop , HTML , CSS , Bootstrap , JQuery , JavaScript.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- PT coffee110 просмотров
- My company. Landing page. Одностраничный сайт104 просмотра
- Gallant. Landing page. Одностраничный сайт.109 просмотров
- Awesome Free. Landing page. Одностраничный сайт94 просмотра
- WEB Studio. Landing page . Одностраничный сайт.100 просмотров