dedok0101

Илья Ильин dedok0101

 
31 годРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web разработка. Верстка. Front end.

Создание сайтов, лендингов, сайтов-визиток. Софты для бизнеса. Софты для учета . 

 github :  https://github.com/Ilon-Brent

Технологии :  Photoshop , HTML , CSS , Bootstrap , JQuery , JavaScript.

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryPhotoshop