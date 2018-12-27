Вёрстка | Сайт под ключ | Front-End | def-develop.zzz.com.ua

Я - Front-End разработчик со стажем работы более 1 года. За это время мне удалось успешно закончить множество проектов и не подвести своих заказчиков.

На высоком уровне владею:

✔ HTML

✔ CSS (Bootstrap, CSS grid, Flexbox, SASS)

✔ JavaScript (jQuery)

✔ Gulp

При работе со мной Вы гарантированно получаете:

✔ Высокое качество работы

✔ Индивидуальный подход к каждому проекту

✔ Чистый и валидный код без "костылей"

✔ Кроссбраузерная вёрстка

Контакты для связи со мной:

• Skype: live:defens1v

• Telegram: t.me/def_x_king

• Email: [email protected]

• VK: vk.com/defens1v

• Site: def-develop.zzz.com.ua

Буду рад сотрудничеству, обращайтесь.