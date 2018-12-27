Вёрстка | Сайт под ключ | Front-End | def-develop.zzz.com.ua
Я - Front-End разработчик со стажем работы более 1 года. За это время мне удалось успешно закончить множество проектов и не подвести своих заказчиков.
На высоком уровне владею:
✔ HTML
✔ CSS (Bootstrap, CSS grid, Flexbox, SASS)
✔ JavaScript (jQuery)
✔ Gulp
При работе со мной Вы гарантированно получаете:
✔ Высокое качество работы
✔ Индивидуальный подход к каждому проекту
✔ Чистый и валидный код без "костылей"
✔ Кроссбраузерная вёрстка
Контакты для связи со мной:
• Skype: live:defens1v
• Telegram: t.me/def_x_king
• Email: [email protected]
• VK: vk.com/defens1v
• Site: def-develop.zzz.com.ua
Буду рад сотрудничеству, обращайтесь.
Портфолио
- Def Develop62 просмотра