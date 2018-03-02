denissweb

Денис denissweb

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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$5
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

JonNik
28 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Обяснить принцип построения запросов к api какого нибудь сайта
Четкая постановка задачи, грамотный и любознательный заказчик, рекомендую!
отличный исполнитель ... очень отзывчив .. идет на встречу .. я даже временами отклонялся от темы , и тут была его поддержка. буду дальше с ним работать
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