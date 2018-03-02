сделать этот сайт похожим на этот -по графике и на вот этот -похожим по составу - нигде не должны фигурировать цены (цифры) Грейс классный по составу. Там всё есть и все по полочкам разложено А элит по графике ...
- $15Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
нужно 5000 просмотров желательно живых и с удержанием https://youtu.be/eawfVFFkWxQПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
из файла брать номера телефонов проверять зареганы ли они в телеграм и если да то добавлять в созданную группу телеграмВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
можно на примере этого сайта даже обьяснить. как мне с другого домена (сайта) юзать к примеру этот сайт у которого нет документированного api к примеру как мне отправить другому пользователю на этом сайте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
скрипт должен лайкать пользователей отправляя апи запросы отобрав пользователей по критериям пол возраст город,. при услоивии наличия взаимной симпатии отправлять сообщение в лс тому с кем есть симпатияЗакрыт7 лет назад
- $5
он должен лайкать пользователей и отправлять сообщение в личку. после того как пользователей что то ответитил не важно что слать второе сообщениеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
обучить меня работать с api разных сайтов. используя javascript ajax. 5$ в часЗакрыт7 лет назад
- $5
создать скрипт не важно на каком языке которой будет коннектиться с сайтом используя api. все что нужно от бота это выставлять цену продажи выше на 1% сразу после того как произошла покупка. обьяснить как работаетВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
я знаю как работать с сайтами у которых есть api документация... но как быть с теми у которых нет? использовать dev tools браузера? или снифферы специальные? желателен пример запроса который отправляет сообщение пользователю на каком ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
создать html фаил для сайта знакомств topface.com в котором будет кнопка при нажатии на которую путем api запросов к сайту происходит лайк пользователей с интервалом 5 секунд.. должно быть реализовано на javascript .. обьяснить в ...Закрыт7 лет назад