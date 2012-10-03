deusie2001

Сергей Хохлов deusie2001

 
52 годаРоссия/Иваново
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Журналист-редактор-корректор

Хохлов Сергей Вениаминович

1971/07/31

1996-200 ООШ №2 г.Наволоки, учитель английского языка

2000 - по сей день ООО ТРК "Барс" http://ivanovonews.ru/thread.jsp?tid=5 тележурналист, ректор

Интуитивная грамотность, знание английского, общая эрудиция (специализации - экономика, политика, музыка, психология, медицина)

Владение приложениями пакета "Office", в т.ч. в системах "Unix", аудио-мили-редакторами Nuendo, Cubase, Audition.

Любознательность, настойчивость в достижении целей, перфекционизм.

Unix
Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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от 1 дня
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