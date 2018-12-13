$100
Требуется дополнить существующие статьи на сайте копипастом. Примерный объём -100-150 тыс знаков 30/1000
Наполнение сайтов13 заявок
Закрыт
5 лет назад
Требуется дополнить существующие статьи на сайте копипастом. Примерный объём -100-150 тыс знаков 30/1000
Тематика: финансы, банки. Просьба обращаться людей способных сохранить правильность терминологии, лучше с около-экономически образованием. Требуется рерайт текстов по предоставленным источникам. Ко всем статьям проработан четкий план, которому следуете, дается несколько источников для работы. Объем работ большой, приветствуется долгосрочное ...