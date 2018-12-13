dievna

Елена Антипова dievna

 
62 годаБолгария/Бургас
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт финансы

    Тематика: финансы, банки.  Просьба обращаться людей способных сохранить правильность терминологии, лучше с около-экономически образованием. Требуется рерайт текстов по предоставленным источникам. Ко всем статьям проработан четкий план, которому следуете, дается несколько источников для работы.  Объем работ большой, приветствуется долгосрочное ...

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    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад