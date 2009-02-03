Необходимо в магазине пиротехники демонстрировать на видео эффекты товаров. Видео для каждого товара есть. Как это выглядит: консультант сканирует штрихкод (ШК) интересующего покупателя товара - на мониторе сразу начинает отображаться соответствующий видеоролик с сопутствующей информацией (название, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработка плаката ко дню города (день рождения города) для полиграфии формата до А2. срок до понедельника. город Новокузнецк Будут предоставлены: некоторые фотографии города (легальные), символика, герб, флаг. в приложении образцы предыдущих плакатов (вариант с фотографиями не самый удачный ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Необходим перевод одной страницы текста на английский. Срок - 3 февраля. Крайний - 4 февраля до 10-00 MSK. текст прилагаетсяПереводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо в магазине пиротехники демонстрировать на видео эффекты товаров. Видео для каждого товара есть. Как это выглядит: консультант сканирует штрихкод (ШК) интересующего покупателя товара - на большом мониторе сразу начинает отображаться соответствующий видеоролик с сопутствующей информацией. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
15 лет назад
Приятный заказчик. Замечания по доработке макета описал грамотно. Работу оплатил.
$20
10 баллов
15 лет назад
Оперативная связь и своевременная оплата. Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
Работа выполнена быстро и качественно. Буквально в течении часа. Спасибо.