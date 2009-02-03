Необходимо в магазине пиротехники демонстрировать на видео эффекты товаров. Видео для каждого товара есть. Как это выглядит: консультант сканирует штрихкод (ШК) интересующего покупателя товара - на мониторе сразу начинает отображаться соответствующий видеоролик с сопутствующей информацией (название, ...