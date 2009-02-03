dimon981

Дмитрий Кожевников dimon981

 
42 годаРоссия/Новокузнецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Видеокаталог товаров

    Необходимо в магазине пиротехники демонстрировать на видео эффекты товаров. Видео для каждого товара есть. Как это выглядит: консультант сканирует штрихкод (ШК) интересующего покупателя товара - на мониторе сразу начинает отображаться соответствующий видеоролик с сопутствующей информацией (название, ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет плаката ко дню города

    Требуется разработка плаката ко дню города (день рождения города) для полиграфии формата до А2. срок до понедельника. город Новокузнецк Будут предоставлены: некоторые фотографии города (легальные), символика, герб, флаг. в приложении образцы предыдущих плакатов (вариант с фотографиями не самый удачный ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод на английский

    Необходим перевод одной страницы текста на английский. Срок - 3 февраля. Крайний - 4 февраля до 10-00 MSK. текст прилагается

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Видеокаталог товаров

    Необходимо в магазине пиротехники демонстрировать на видео эффекты товаров. Видео для каждого товара есть. Как это выглядит: консультант сканирует штрихкод (ШК) интересующего покупателя товара - на большом мониторе сразу начинает отображаться соответствующий видеоролик с сопутствующей информацией. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Verunya
Вера 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
15 лет назад
Макет плаката ко дню города
Приятный заказчик. Замечания по доработке макета описал грамотно. Работу оплатил.
Deviot
Writer 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов(-1)
$20
10 баллов
15 лет назад
Перевод на английский
Оперативная связь и своевременная оплата. Приятно было сотрудничать.
Работа выполнена быстро и качественно. Буквально в течении часа. Спасибо.
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