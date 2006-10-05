Удаленная или в офисе. Работа над одним интернет-порталом. Дальнейшая поддержка (обсуждается отдельно) Знания: PHP+MySQL+HTML+JavaScript+XML. Пунктуальность, аккуратность кода. Обязательные условия: опыт создания сайтов портального типа, город проживания – Петербург, доступный в дневное время телефон и ICQ. Поощряется - стремление использовать ...
Абисов Александр dinosavrdinosavr
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $1500Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
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В студию интернет решений A. B. Y. S. требуется веб программист PHP. Работы ведутся над интернет проектами различного уровня сложности, что позволяет участвовать и развиваться программистам различных квалификаций. Обучение под руководством профессиональных программистов. Нелинейность служебного роста. Слаженный позитивный коллектив. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
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В студию интернет решений A. B. Y. S. требуется веб дизайнер. Дизайн-работы ведутся над интернет проектами различной тематической направленности и уровня сложности, что позволяет найти свою нишу в нашей компании, как молодому, так и опытному веб-дизайнеру. Творческий ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад