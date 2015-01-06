discovery-kmv

нужно правильно и грамотно настроить автоответчик для бесплатной линии турагентства телефоный номер приобретен с личным кабинетом у провайдера http://www.orange-business.com/ru
Действие аккаунта приостановлено!
- $15Системное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
нужно нарисовать качественный шаблон для e-mail рассылок в html для турагентства Создать psd-файл с макетом. Сверстать макет таблицами.Презентации7 заявокЗакрыт10 лет назад
есть готовые шаблоны лендинг пейдж. Необходимо наполнить два - три лендинга, возможно больше. разместить их на хостинге. настроить аналитику + цели + вебвизор. тематика - турстическое агентствоНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу дизайнера с опытом по лендингам с высокой конверсией. Нужна конверсия минимум 10% с целевого трафика. Продавать с лендинга будем санаторно-курортные путевки на Кавказские Минеральные Воды (Россия). Исполнителей без портфолио ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад