Качественно, быстро, недорого - выберите любые два :)
Тестовые задания не выполняю! (смотрите портфолио)
Без четкого представления о проекте за работу не берусь. Исходники принимаю только cdr (не выше 15 версии), 3ds, dwg. В отдельных случаях возможны исключения, но после предварительного согласования.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сшивка фото кухни139 просмотров
- Рекламная стойка116 просмотров
- Дизайн кухни129 просмотров
- ТЦ Техноград142 просмотра
- Дизайн рекламы салона138 просмотров
- Баннер на день победы115 просмотров
- Военкомат145 просмотров
- Фасад ТЦ130 просмотров
- Фасад здания136 просмотров
- Ихтиандр113 просмотров
- Дизайн торговой точки127 просмотров
- Кабинет105 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Всем привет! Проект оказался несколько сложнее, чем нам всем показалось на первый взгляд. Очень понравилось отношение Сергея к работе и заказчику. Ставлю оценку +10 баллов. Мои впечатления: -доволен работой -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -кроме 3D Studio Max разбирается и работает в ArchiCAD,CorelDraw -честный, порядочный человек -ответственный работник -приятный в работе и общении человек Приношу свои извинения, что отдал материал не в тех форматах и что заставил Вас искать софт под мои высланные файлы. Желаю Сергею творческих успехов, а также хороших заказов и заказчиков и всего САМОГО ХОРОШЕГО. С ув. Александр
Верстка полиграфии
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от $5
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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от $30
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Наружная реклама
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от $15
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Обработка фотографий
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от $10
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Фирменный стиль
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от $100
от 3 дней
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Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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