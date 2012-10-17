Всем привет! Проект оказался несколько сложнее, чем нам всем показалось на первый взгляд. Очень понравилось отношение Сергея к работе и заказчику. Ставлю оценку +10 баллов. Мои впечатления: -доволен работой -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -кроме 3D Studio Max разбирается и работает в ArchiCAD,CorelDraw -честный, порядочный человек -ответственный работник -приятный в работе и общении человек Приношу свои извинения, что отдал материал не в тех форматах и что заставил Вас искать софт под мои высланные файлы. Желаю Сергею творческих успехов, а также хороших заказов и заказчиков и всего САМОГО ХОРОШЕГО. С ув. Александр