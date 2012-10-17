dizaal

Сергей Сорокин dizaal

 
47 летРоссия/Хабаровск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Качественно, быстро, недорого - выберите любые два :)

Тестовые задания не выполняю! (смотрите портфолио)

Без четкого представления о проекте за работу не берусь. Исходники принимаю только cdr (не выше 15 версии), 3ds, dwg. В отдельных случаях возможны исключения, но после предварительного согласования.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
ttt555
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
3D-визуализация коттеджей
Всем привет! Проект оказался несколько сложнее, чем нам всем показалось на первый взгляд. Очень понравилось отношение Сергея к работе и заказчику. Ставлю оценку +10 баллов. Мои впечатления: -доволен работой -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -кроме 3D Studio Max разбирается и работает в ArchiCAD,CorelDraw -честный, порядочный человек -ответственный работник -приятный в работе и общении человек Приношу свои извинения, что отдал материал не в тех форматах и что заставил Вас искать софт под мои высланные файлы. Желаю Сергею творческих успехов, а также хороших заказов и заказчиков и всего САМОГО ХОРОШЕГО. С ув. Александр
Верстка полиграфии
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от $5
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Фотосъемка
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