Нужно самостоятельно найти интересные комментарии по тематике Дом 2 в других сообществах, добавить к ним картинку и наполнить этими постами группу. Количество постов - 60 штук. Оплата 660 рублей строго на яндекс кошелек. Если вы ...
- $10Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать ролики для канала на Youtube по тематике "Новости дома 2". Суть работы – выбираете новость или несколько новостей из интернета, подбираете фото участников дома 2 и делаете слайдшоу (новости зачитываете вслух и накладываете звук ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Открыта вакансия копирайтера на сайт, посвящённый реалити-шоу дом 2. Необходимо писать, новости/слухи о проекте. Требования: - естественный интерес к проекту, вы должны быть зрителем дома 2 на протяжении, минимум, последних трех лет; - высокий уровень грамотности по ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется редактор по фото. Тематика реалити-шоу "Дом 2". Вы работаете у себя дома. Суть работы: смотрите выпуски проекта, делает скриншоты, сортируете их, затем на основе полученных снимков составляете коллажи. Требования: - базовое знание Photoshop - естественный интерес к проекту ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $330
Требуется копирайтер на постоянную основу для сайта о проекте дом 2. Человек должен как минимум смотреть проект несколько лет и любить, знать и хотеть писать в этой теме. Все статьи и новости необходимо оформлять фотографиями. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется копирайтер на постоянную основу для сайта о проекте дом 2. Все статьи и новости необходимо оформлять фотографиями. Начальные знания фотошопа приветствуются. Человек должен как минимум смотреть проект несколько лет и любить, знать и хотеть писать ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад