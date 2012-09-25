djonny

Ребров djonny

 
37 летРоссия/Рязань
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Наполнить группу вконтакте отзывами по тематике Дом 2

    $10

    Нужно самостоятельно найти интересные комментарии по тематике Дом 2 в других сообществах,  добавить к ним картинку и наполнить этими постами группу.   Количество постов - 60 штук. Оплата 660 рублей строго на яндекс кошелек. Если вы ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Слайдшоу с озвучкой для Youtube (тематика – шоу Дом 2)

    Необходимо создать ролики для канала на Youtube по тематике "Новости дома 2".  Суть работы – выбираете новость или несколько новостей из интернета, подбираете фото участников дома 2 и делаете слайдшоу (новости зачитываете вслух и накладываете звук ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер с опытом (тематика шоу дом 2)

    $300

    Открыта вакансия копирайтера на сайт, посвящённый реалити-шоу дом 2. Необходимо писать, новости/слухи о проекте. Требования: - естественный интерес к проекту, вы должны быть зрителем дома 2 на протяжении, минимум, последних трех лет; - высокий уровень грамотности по ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактор по фото (тематика шоу "дом 2")

    $500

    Требуется редактор по фото. Тематика реалити-шоу "Дом 2". Вы работаете у себя дома. Суть работы: смотрите выпуски проекта, делает скриншоты, сортируете их, затем на основе полученных снимков составляете коллажи. Требования: - базовое знание Photoshop - естественный интерес к проекту ...

    Photoshop
    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер на постоянную основу (тематика дом 2)

    $330

    Требуется копирайтер на постоянную основу для сайта о проекте дом 2. Человек должен как минимум смотреть проект несколько лет и любить, знать и хотеть писать в этой теме. Все статьи и новости необходимо оформлять фотографиями. ...

    Photoshop
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтинг для сайта

    $500

    Требуется копирайтер на постоянную основу для сайта о проекте дом 2. Все статьи и новости необходимо оформлять фотографиями. Начальные знания фотошопа приветствуются. Человек должен как минимум смотреть проект несколько лет и любить, знать и хотеть писать ...

    Копирайтинг для сайтаPhotoshop
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад