dmaksim4ik

После переноса с сервера впн сервера появились проблемы с базой данных. На сервере стоит vtiger. При выгрузке PDF документа вылетает происходит зависание и выдает 504 ошибку. Сервер на хетснере. Сам модуль в списке ошибок висит это сообщение [table]SqlModeERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTIONEmpty or ...
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть VtigerCRM 7.3. СРМ написанная на PHP. Есть дополнительные модули экспорта для в PDF. Но нам не хватает полей из описания пользвателя для экспорта. Нам нужно добавить 4 поля для каждого пользователя и чтобы они подтягивались для ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Установить vtiger на сервер hetznerПланируется покупка виртуального сервера. [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fwww.hetzner.com%2Fcloud-ru]https://www.hetzner.com/cloud-ru[/url] CPX11 Планируется 5 пользователей. Без телефонии. Нужно проверить техническую возможность установки на данный сервер и возможность работы на нем. Нужна консультация каким образом происходит миграция в случае ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Наполнить СРМ систему карточками с сайта. Нужно создать большое количесвто карточек в срм системе с сайтаНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Интегрировать CRM систему vtiger и сервис "Мои звонки"Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад