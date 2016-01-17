dmaksim4ik

Есть VtigerCRM 7.3. СРМ написанная на PHP. Есть дополнительные модули экспорта для в PDF. Но нам не хватает полей из описания пользвателя для экспорта. Нам нужно добавить 4 поля для каждого пользователя и чтобы они подтягивались для ...