dmaksim4ik

Дмитрий Максимчик dmaksim4ik

 
35 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Решить проблему с базой данных

    После переноса с сервера впн сервера появились проблемы с базой данных. На сервере стоит vtiger. При выгрузке PDF документа вылетает происходит зависание и выдает 504 ошибку.  Сервер на хетснере.  Сам модуль в списке ошибок висит это сообщение [table]SqlModeERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTIONEmpty or ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно добавить несколько полей VtigerCRM 7.3

    Есть VtigerCRM 7.3. СРМ написанная на PHP. Есть дополнительные модули экспорта для в PDF. Но нам не хватает полей из описания пользвателя для экспорта. Нам нужно добавить 4 поля для каждого пользователя и чтобы они подтягивались для ...

    PHP
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить vtiger

    Установить vtiger на сервер hetznerПланируется покупка виртуального сервера. [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fwww.hetzner.com%2Fcloud-ru]https://www.hetzner.com/cloud-ru[/url] CPX11 Планируется 5 пользователей. Без телефонии. Нужно проверить техническую возможность установки на данный сервер и возможность работы на нем. Нужна консультация каким образом происходит миграция в случае ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Dmitriy_Lev
Дмитрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
3 года назад
Установить vtiger
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Спасибо
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