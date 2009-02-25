$500
Требуется разработать полноценную систему активной рекламы(типа ipweb.ru, ipgold.ru). Кто думает, что готов взяться за это дело, отписывайтесь прямо тут.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
16 лет назад
Требуется разработать полноценную систему активной рекламы(типа ipweb.ru, ipgold.ru). Кто думает, что готов взяться за это дело, отписывайтесь прямо тут.
Требуется создать дизайн для развлекательного портала под управлением CMS Data Life Engine, оплата в пределах 2000-4000 WMR, ПРЕДОПЛАТА 30%.