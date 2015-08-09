Здравствуйте! На сайте fastwax.isp1.erahost.ru/ (opencart 1.5.6) нужно внести следующие доработки: 1. доработать страницу регистрации, 2. добавить верификацию аккаунта по SMS, 3. доработать вход через вконтакте, ...
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $90
Здравствуйте! Нужно перенести статические страницы, страницу доставки, фото галерею, акции, вопрос-ответ, отзывы c сайта http://fast-wax.ru/ на сайт http://fastwax.isp1.erahost.ru/ (opencart 1.5.6) с подключением и доработкой необходимых модулей. При переносе сохранить вёрстку и стили содержимого перечисленных страниц. ...Закрыт10 лет назад
- $140
Здравствуйте! Разрабатываем сайт на opencart 1.5.6 http://fastwax.isp1.erahost.ru/. Заказы на сайте создаются двумя способами - через каталог и через загрузку файлов на печать. Нужно сделать модуль (на основе страницы ...Закрыт10 лет назад
- $55
Здравствуйте! Нужно доработать тему оформления на сайте http://fastwax.isp1.erahost.ru/ (opencart 1.5.6), чтобы она была как на сайте http://fast-wax.ru/ изменить макет и функционал шапки и футера, доработать вёрстку страницы категории товаров и карточки товара. ...Закрыт10 лет назад
- $25
Здравствуйте! Нужно написать модуль на opencart 1.5.6.4 для изменения цен и количества товаров в заказе. Подробнее в файле. Предлагайте стоимость и сроки, высылайте ссылке на подобный функционал. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $80
Здравствуйте! Есть сайт 3d-fast-wax.ru/ на cs-cart версии 4.2.2 ULTIMATE. К нему есть ftp-доступ, доступ к админке. Доступа к хостингу нет. Нужно написать php-скрипт, который будет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад