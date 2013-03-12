dmitry_hard

Только для компаний из СПБ! Договор, безнал! Сайт STORGE.RU требуется обновить, необходимо заменить CMS на JOOMLA, создав при этом новый шаблон. Наполнение и дизайн остается прежним. ...
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Только для компаний из СПБ! Договор, безнал! Сайт STORGE.RU требуется обновить, необходимо заменить CMS на JOOMLA, создав при этом новый шаблон. Наполнение и дизайн остается прежним. ...
Нужно сделать несколько работ, в строгой очередности: Первая очередь: граберы информации для агенства недвижимости. 1. Граббер инфы с AVITO.ru 2. Граббер инфы с SLANDO.ru 3. Граббер инфы ...