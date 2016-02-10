dmitryu92

Дмитрий Иванов dmitryu92

 
31 годБразилия/Рио-де-Жанейро
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Система фаст-капов.

    $70

    Нужно сделать скрипт для сайта. Скрипт необходим для возможности проведения быстрых турниров.  Основные функции: возможность создания турнира, регистрация на турнир, составление турнирной сетки, возможность участникам самим вносить результаты матча, возможность менять результаты админом. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. ОПЛАТА ПО ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сервиса агрегатора RSS блогов

    $60

    Нужно сделать сервис на вордпрессе аналог topsraka.ru, по четкому ТЗ. Задача сервиса собирать последние посты блогов для прочтения. Основная функция сайт показывать последние статьи (заголовки и ссылка) на блогах по финансовой тематике.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист на NetCat E-commerce

    Сайт компании. Дизайн, верстка, тех.задание- есть.  Требуется программист работающий с NetCat E-commerce, что бы все это натянуть и настроить.  [b]Требование к исполнителю и описание разовой работы:[/b] 1. Иметь опыт работы с данной CMS и уметь грамотно проводить настройку;  2. ...

    NetCat
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад