Нужно сделать скрипт для сайта. Скрипт необходим для возможности проведения быстрых турниров. Основные функции: возможность создания турнира, регистрация на турнир, составление турнирной сетки, возможность участникам самим вносить результаты матча, возможность менять результаты админом. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. ОПЛАТА ПО ...
Дмитрий Иванов dmitryu92dmitryu92
31 годБразилия/Рио-де-Жанейро
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
- $70Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Нужно сделать сервис на вордпрессе аналог topsraka.ru, по четкому ТЗ. Задача сервиса собирать последние посты блогов для прочтения. Основная функция сайт показывать последние статьи (заголовки и ссылка) на блогах по финансовой тематике.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт компании. Дизайн, верстка, тех.задание- есть. Требуется программист работающий с NetCat E-commerce, что бы все это натянуть и настроить. [b]Требование к исполнителю и описание разовой работы:[/b] 1. Иметь опыт работы с данной CMS и уметь грамотно проводить настройку; 2. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад