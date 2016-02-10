Сайт компании. Дизайн, верстка, тех.задание- есть. Требуется программист работающий с NetCat E-commerce, что бы все это натянуть и настроить. [b]Требование к исполнителю и описание разовой работы:[/b] 1. Иметь опыт работы с данной CMS и уметь грамотно проводить настройку; 2. ...