Профессиональный дизайн сайтов, лендингов и мобильных приложений

Дизайн интернет магазинов, landing page и мобильных приложений. А также полиграфия, афиши, постеры, флаера, визитки.

Сроки не срываю, всегда на связи.

Мои контакты: Skype: live:513993d7a4dd330b Telegram: @badorthodox Email: [email protected]

Срок разработки главной 1-3 дней. Далее 1-3 внутренние в день (но зависит от тз).

Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator

Профиль на behance: https://www.behance.net/oborobo1c8c3