dobrovolsky_s

Сергей dobrovolsky_s

 
36 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональный дизайн сайтов, лендингов и мобильных приложений

Дизайн интернет магазинов, landing page и мобильных приложений. А также полиграфия, афиши, постеры, флаера, визитки.

Сроки не срываю, всегда на связи. 

Мои контакты: Skype: live:513993d7a4dd330b     Telegram: @badorthodox      Email: [email protected] 

Срок разработки главной 1-3 дней. Далее 1-3 внутренние в день (но зависит от тз).

Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator

Профиль на behance: https://www.behance.net/oborobo1c8c3 

Дизайн сайтаFigmaIllustratorPhotoshop
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
от $40от 1 дня
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