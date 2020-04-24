Профессиональный дизайн сайтов, лендингов и мобильных приложений
Дизайн интернет магазинов, landing page и мобильных приложений. А также полиграфия, афиши, постеры, флаера, визитки.
Сроки не срываю, всегда на связи.
Мои контакты: Skype: live:513993d7a4dd330b Telegram: @badorthodox Email: [email protected]
Срок разработки главной 1-3 дней. Далее 1-3 внутренние в день (но зависит от тз).
Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator
Профиль на behance: https://www.behance.net/oborobo1c8c3
Портфолио
- Сайт сервиса такси112 просмотров
- Дизайн для инвестиционной платформы109 просмотров
- Флаер для детской автошколы113 просмотров
- Вкладыш в меню А4 для вегетарианского кафе92 просмотра
Дизайн сайтов
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$6/час
от $40от 1 дня
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