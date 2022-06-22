domestoss

Владислав domestoss

 
33 годаУкраина/Сумы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Качественная верстка сайта

    Сверстать качественно сайт с анимациями. Понимая как работает вордпресс и что как наполняется. Кроссбраузерно. Красивый и плавный адаптив без резких скачков. Иконки в свг. Картинки в 2х для ретины. Примеры анимации описаны в видео ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Качественная верстка сайта

    Сверстать качественно сайт с анимациями. Понимая как работает вордпресс и что как наполняется. Кроссбраузерно. Красивый и плавный адаптив без резких скачков. Иконки в свг. Картинки в 2х для ретины. Примеры анимации описаны в видео [url=https://youtu.be/-ftGP9uhOsk]https://youtu.be/-ftGP9uhOsk[/url] ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад