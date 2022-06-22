$20
Срочно сверстать лендос. Оплата по факту. Бюджет 500-600 грн. Адаптивно.
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
2 года назад
Срочно сверстать лендос. Оплата по факту. Бюджет 500-600 грн. Адаптивно.
Сверстать качественно сайт с анимациями. Понимая как работает вордпресс и что как наполняется. Кроссбраузерно. Красивый и плавный адаптив без резких скачков. Иконки в свг. Картинки в 2х для ретины. Примеры анимации описаны в видео ...
Сверстать качественно сайт с анимациями. Понимая как работает вордпресс и что как наполняется. Кроссбраузерно. Красивый и плавный адаптив без резких скачков. Иконки в свг. Картинки в 2х для ретины. Примеры анимации описаны в видео [url=https://youtu.be/-ftGP9uhOsk]https://youtu.be/-ftGP9uhOsk[/url] ...