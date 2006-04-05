нужна красивая диаграмма по типу http://www.stat24.com/ ( реклный блок слева наверху) которая будет брать данные извне функциональность можно посмотреть тут http://www.stat24.ru/engine/Main.php ткнуть "сюда" -> система -> браузеры и там будет диаграмма размеры примерно должны быть 500 на 200 желательно стучаться ...