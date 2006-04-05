drudakov

Дмитрий drudakov

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • PHP Laravel создание раздела сайта

    Приветствую вас, разработчики!  Необходимо сделать раздел на сайте "Галерея" (или альбомы).  Задачу необходимо создать на движке Laravel 5.2.* + bootstrap.  Папки FTP на сервере должны быть следующими:  /laravel – папка, которая содержит файлы движка   /htdocs – файлы доступные через http  /htdocs/assets/ ...

    PHPLaravelCSSBootstrapjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Объемная диаграмма с внешними данными

    нужна красивая диаграмма по типу http://www.stat24.com/ ( реклный блок слева наверху) которая будет брать данные извне функциональность можно посмотреть тут http://www.stat24.ru/engine/Main.php ткнуть "сюда" -&gt; система -&gt; браузеры и там будет диаграмма размеры примерно должны быть 500 на 200 желательно стучаться ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скрипт присвоения cookies

    $50

    Нужен работающий скрипт присвоения кукеса пользователям запустившим счетчик посещений на разных сайтах. т.е. есть сайт Stats.com где счетчик посещений счетчик разместили на сайте sait1 И Sait2 пользователь посетил первый сайт, ему присвоилась кука, когда он посетил второй сайт, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад