Приветствую вас, разработчики! Необходимо сделать раздел на сайте "Галерея" (или альбомы). Задачу необходимо создать на движке Laravel 5.2.* + bootstrap. Папки FTP на сервере должны быть следующими: /laravel – папка, которая содержит файлы движка /htdocs – файлы доступные через http /htdocs/assets/ ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Необходимо чтобы php-скрипт генерировал эксель файл (счет-фактуру). Необходимо описать какие модули php(pear?) будут использованы. Скрипт будет работаеть на freebsd. icq 200026Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
нужна красивая диаграмма по типу http://www.stat24.com/ ( реклный блок слева наверху) которая будет брать данные извне функциональность можно посмотреть тут http://www.stat24.ru/engine/Main.php ткнуть "сюда" -> система -> браузеры и там будет диаграмма размеры примерно должны быть 500 на 200 желательно стучаться ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужен работающий скрипт присвоения кукеса пользователям запустившим счетчик посещений на разных сайтах. т.е. есть сайт Stats.com где счетчик посещений счетчик разместили на сайте sait1 И Sait2 пользователь посетил первый сайт, ему присвоилась кука, когда он посетил второй сайт, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад