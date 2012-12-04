Качеством выполненной работы доволен, в плане профессионализма без сомнений. Знает о чем говорит. Даже несмотря на недоразумение вызванное больше моей стороной, так как не четко проговорил ТЗ пошел на компромисс. В общем рекомендую. Как плюс - всегда на связи.