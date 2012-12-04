drupalhook

Роман drupalhook

 
35 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML/CSS – Верстка Интеграция верстки в CMS Drupal

Я - фрилансер со стажем.

Специализация: верстка и разработка программной части веб-сайтов, "сайты под-ключ".

Верстка чистая и комментированная с использованием всех веб-стандартов.

Программная часть на базе CMS Drupal с минимальными затратами времени и средств.

Рассматриваю предложения как по проектно, так и на долгосрочное, партнерское сотрудничество.

ICQ 452-679

Skype: drupalspec

www.drupalspec.com

HTMLCSSDrupal
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Отзывы заказчиков
raspytnik
Павел 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Drupal 6 корзина
+
Рекомендую
Ответный отзыв
raspytnik
Павел 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Drupal 6 Доработка фронтенда
+
Рекомендую
Ответный отзыв
Bogdanlifestyle
Богдан 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
$100
10 баллов
11 лет назад
Сделать сайт-каталог на друпал
Вцелом с задачей справился быстро и качественно. Всем доволен, рекомендую!
Работал с данным заказчиком, сотрудничеством остался доволен! Ставлю 10 баллов. Рекомендую.
Ответный отзыв
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$75
10 баллов
11 лет назад
Заверстать и настроить страницу
Супер специалист, только позитивные эмоции.
Отличный заказчик! Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
max_p83
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сверстать 5 страниц
Качеством выполненной работы доволен, в плане профессионализма без сомнений. Знает о чем говорит. Даже несмотря на недоразумение вызванное больше моей стороной, так как не четко проговорил ТЗ пошел на компромисс. В общем рекомендую. Как плюс - всегда на связи.
Рекомендую
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