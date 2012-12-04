HTML/CSS – Верстка Интеграция верстки в CMS Drupal
Я - фрилансер со стажем.
Специализация: верстка и разработка программной части веб-сайтов, "сайты под-ключ".
Верстка чистая и комментированная с использованием всех веб-стандартов.
Программная часть на базе CMS Drupal с минимальными затратами времени и средств.
Рассматриваю предложения как по проектно, так и на долгосрочное, партнерское сотрудничество.
ICQ 452-679
Skype: drupalspec
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Вцелом с задачей справился быстро и качественно. Всем доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Работал с данным заказчиком, сотрудничеством остался доволен! Ставлю 10 баллов. Рекомендую.
$75
10 баллов
11 лет назад
Супер специалист, только позитивные эмоции.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$100
10 баллов
11 лет назад
Качеством выполненной работы доволен, в плане профессионализма без сомнений. Знает о чем говорит. Даже несмотря на недоразумение вызванное больше моей стороной, так как не четко проговорил ТЗ пошел на компромисс. В общем рекомендую. Как плюс - всегда на связи.
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от $200
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от 1 дня
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нет отзывов
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