ds_DIAMOND

вставить кнопки вконтакте, фейсбук на страницу сайта.
Дизайн студия в Тюмени существует с мая 2008г. Основое направление - запуск интернет проектов городского масштаба, полезных потребилелю интернет ресурсов нашего города. Сопутствующая деятельность : разработка логотипов, фирменного стиля, веб сайтов, презентаций, макетов любой сложности.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
требуется программист для постоянной удаленной работы в г. Тюмени. Выполнение работ: Создание сайтов (по готовому дизайну) Ведение нескольких крупных проектов (исправление имеющихся ошибок + создание новых разделов) Постоянную работу гарантируем. Оплата за каждое выполненное действие (способ оплаты на ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать приложение. Информация должна браться с сайта (php msql) Приложение такого рода https://itunes.apple.com/ru/app/id463487053?mt=8 (практически все тоже самое, только другая тематика и дизайн)Мобильные приложения6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать ролик такого формата http://www.youtube.com/watch?v=IzQVN3H55Ww&feature=youtu.be С использованием в нем видео фрагментов и наложением звука. Дизайн, все графические материалы и то как должен выглядеть ролик (раскадровка) предоставляются.Презентации15 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть шаблон flash сайта почти наполнен нужной информацией, выгружен на хостинг, нужно только в исходнике подправить пару разделов (изменить текст, вставить картинки) Для разбирающегося человека дело 5 минут. Почти все сделано. См. файлы.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Для информационного портала необходимо написание статей, новостей, текстов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Необходимо изготовить презентацию из исходников (все в нужном формате, тесты все набиты в воред, просто все скомпоновать по шаблону) Презентация должна представлять собой перелистывающийся журнал как здесь: http://www.oriflame.ru/prod/offers/CurrentBrochureFrontpage.jhtml из картинок и текста Срок изготовления 3-4 ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима программа массовой рассылки смс через интернет. С возможностью подписи отправителя.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно очень быстро сверстать и запрограмировать несколько страниц несложного сайта. Дизайн готов. Файлы psd.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать сообщество блогов с индивидуальным дизайном (дизайн готов).Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо сделать обратную связь на сайт, внешний вид готов- файл psd.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $17
Необходимо сверстать 1 страницу, дизайн готов, файл psd, нужно срочно. В течении завтрашнего дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно создать каталог товаров для сайта www.shopping72.ru: 1) сформировать базу данных, продумать структуру и связи (таблицы товаров, брендов, цветов, магазинов, типов одежды) 2) написать страницу с полями поиска по критериям (цвет, тип одежды, бренд и проч. по ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Требуется прелоадер для сайта http://www.shopping72.ru/. Дизайн прелоадера разработан, требуется его только привязать к сайту. Сроки = 3 дня. Оплата по факту.Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад