ds_DIAMOND

Евдокия Лёвкина ds_DIAMOND

 
39 летРоссия/Тюмень
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Дизайн студия в Тюмени существует с мая 2008г. Основое направление - запуск интернет проектов городского масштаба, полезных потребилелю интернет ресурсов нашего города. Сопутствующая деятельность : разработка логотипов, фирменного стиля, веб сайтов, презентаций, макетов любой сложности.

  • 2 крупных проекта в г. Тюмени

    требуется программист для постоянной удаленной работы в г. Тюмени. Выполнение работ: Создание сайтов (по готовому дизайну) Ведение нескольких крупных проектов (исправление имеющихся ошибок + создание новых разделов) Постоянную работу гарантируем. Оплата за каждое выполненное действие (способ оплаты на ...

    PHPHTML
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для iPhone и iPad

    Необходимо разработать приложение. Информация должна браться с сайта (php msql) Приложение такого рода https://itunes.apple.com/ru/app/id463487053?mt=8 (практически все тоже самое, только другая тематика и дизайн)

    PHP
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание ролика в формате avi

    Нужно создать ролик такого формата http://www.youtube.com/watch?v=IzQVN3H55Ww&amp;feature=youtu.be С использованием в нем видео фрагментов и наложением звука. Дизайн, все графические материалы и то как должен выглядеть ролик (раскадровка) предоставляются.

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить Flash шаблон сайта

    Есть шаблон flash сайта почти наполнен нужной информацией, выгружен на хостинг, нужно только в исходнике подправить пару разделов (изменить текст, вставить картинки) Для разбирающегося человека дело 5 минут. Почти все сделано. См. файлы.

    Flash
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash презентация

    $30

    Необходимо изготовить презентацию из исходников (все в нужном формате, тесты все набиты в воред, просто все скомпоновать по шаблону) Презентация должна представлять собой перелистывающийся журнал как здесь: http://www.oriflame.ru/prod/offers/CurrentBrochureFrontpage.jhtml из картинок и текста Срок изготовления 3-4 ...

    Flash
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать 1 страницу

    $17

    Необходимо сверстать 1 страницу, дизайн готов, файл psd, нужно срочно. В течении завтрашнего дня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать каталог

    Нужно создать каталог товаров для сайта www.shopping72.ru: 1) сформировать базу данных, продумать структуру и связи (таблицы товаров, брендов, цветов, магазинов, типов одежды) 2) написать страницу с полями поиска по критериям (цвет, тип одежды, бренд и проч. по ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash - прелоадер

    $20

    Требуется прелоадер для сайта http://www.shopping72.ru/. Дизайн прелоадера разработан, требуется его только привязать к сайту. Сроки = 3 дня. Оплата по факту.

    Flash
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Написание текстов для портала.
Евдокия, спасибо за интересное сотрудничество, своевременную оплату и приятное общение! С удовольствием продолжу написание статей и новостей для Вашего ресурса. С уважением, Мария
Мария - ответственный профессионал своего дела. Все работы выполняет быстро и качественно. Тексты интересны и отвечают ТЗ. Рада сотрудничеству, теперь работаю только с ней. Спасибо Мария.
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