.NET, Silverlight, встраиваемые системы, прикладное ПО, игры, сайты
Разработка приложений на .NET (WPF, Silverlight, ASP.NET)
Разработка встраиваемых систем (STM8, STM32, GSM, GPS, Ethernet, CAN, etc)
ознакомиться с отзывами и портфолио можно на сайте фриланса по адресу:
https://www.free-lance.ru/users/dtcDev/
Но туда я больше не ногой.
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Прикладное ПО
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Разработка игр
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Управление проектами
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