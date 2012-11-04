.NET, Silverlight, встраиваемые системы, прикладное ПО, игры, сайты

Разработка приложений на .NET (WPF, Silverlight, ASP.NET)

Разработка встраиваемых систем (STM8, STM32, GSM, GPS, Ethernet, CAN, etc)

ознакомиться с отзывами и портфолио можно на сайте фриланса по адресу:

https://www.free-lance.ru/users/dtcDev/

Но туда я больше не ногой.