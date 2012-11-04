dtcDev1

Александр dtcDev1

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
.NET, Silverlight, встраиваемые системы, прикладное ПО, игры, сайты

Разработка приложений на .NET (WPF, Silverlight, ASP.NET)

Разработка встраиваемых систем (STM8, STM32, GSM, GPS, Ethernet, CAN, etc)

ознакомиться с отзывами и портфолио можно на сайте фриланса по адресу:

https://www.free-lance.ru/users/dtcDev/

Но туда я больше не ногой.

ASP.NET
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1000
от 7 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $5000
от 30 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $2000
от 14 дней
нет рейтинга