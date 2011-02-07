Необходимы доработки к дизайну, причем эти доработки будут в течение активного тестирования сайта на протяжении 2-4недель. Обязательны навыки дизайна в рекламном агентстве, с постерами. Понадобится разработка баннеров - обязателен опыт грамотной графической подачи ...
- $100Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Freeholidaytours.com Сайту 1 месяц. Готовится редизайн. Сайт продает специальный турпакет в пятизвездочную гостиницу-казино на границе Лаос/Таиланд. Онлайн предоплата 10%. Пакет ориентирован на Таиланд - как на местных (regular gamblers, travel, couples, lovers), ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Дизайн разрабатывается. Первая страница в аттачменте. Кроссбраузерность обязательна. Основные пользователи сайта в Таиланде. Сайт, продающий туристический пакет 1 типа. Рекомендации по дизайну, элементам навигации и решениям, улучшающим конверсию приветствуются. Верстка поэтапная. Будет ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад