dtkfycth

Тим dtkfycth

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка дизайна продающего сайта

    $100

    Необходимы доработки к дизайну, причем эти доработки будут в течение активного тестирования сайта на протяжении 2-4недель. Обязательны навыки дизайна в рекламном агентстве, с постерами. Понадобится разработка баннеров - обязателен опыт грамотной графической подачи ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Начальное продвижение сайта в Таиланде

    $50

    Freeholidaytours.com Сайту 1 месяц. Готовится редизайн. Сайт продает специальный турпакет в пятизвездочную гостиницу-казино на границе Лаос/Таиланд. Онлайн предоплата 10%. Пакет ориентирован на Таиланд - как на местных (regular gamblers, travel, couples, lovers), ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта. Срочно

    $100

    Дизайн разрабатывается. Первая страница в аттачменте. Кроссбраузерность обязательна. Основные пользователи сайта в Таиланде. Сайт, продающий туристический пакет 1 типа. Рекомендации по дизайну, элементам навигации и решениям, улучшающим конверсию приветствуются. Верстка поэтапная. Будет ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад