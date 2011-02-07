Необходимы доработки к дизайну, причем эти доработки будут в течение активного тестирования сайта на протяжении 2-4недель. Обязательны навыки дизайна в рекламном агентстве, с постерами. Понадобится разработка баннеров - обязателен опыт грамотной графической подачи ...